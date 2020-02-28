Volkswagen выплатит €830 млн истцам по делу о "дизельном скандале"

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Немецкий концерн Volkswagen выплатит многомиллионную компенсацию истцам, подавшим в суд на автопроизводителя из-за "дизельного скандала". Об этом заявила в пятницу в эфире немецкого телевидения представитель компании Хильтруд Вернер.

Ранее о достижении мирового соглашения между Volkswagen и представителями истцов сообщил суд Брауншвейга.

"€830 млн - болезненная сумма даже для такого концерна, как Volkswagen, но это лучшее решение", - сказала Вернер. По ее словам, истцам будут выплачены разные суммы компенсаций. "От €1250 до €6250 в зависимости от автомобиля", - уточнила она. Выплаты смогут получить около 260 тыс. человек. Недовольные суммой вправе отказаться от компенсации и подать новый иск в индивидуальном порядке.

Федеральный союз общества защиты потребителей (VZBV) совместно с Общегерманским автомобильным клубом 1 ноября 2018 года подал коллективный иск против автопроизводителя. Истцы намеревались доказать, что концерн "посредством манипуляций с программным обеспечением намеренно вредил покупателям". К жалобе могли присоединиться все, кто приобрел, начиная с ноября 2008 года, подлежавшие отзыву дизельные автомобили марок Volkswagen, Audi, Skoda или Seat с моторами типа EA189. Иск, который изложен на более чем 200 страницах, был направлен в суд в Брауншвейге.

"Дизельный скандал" разгорелся в 2015 году, когда выяснилось, что автомобили Volkswagen с дизельными двигателями были оснащены программным обеспечением, позволявшим занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе концерну удалось создать видимость соответствия автомобилей принятым экологическим нормам. В действительности же они многократно превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.