Гражданин Британии, который был на Diamond Princess, умер от коронавируса

Это первый иностранный гражданин с судна, который умер от вируса. Остальные пятеро - японцы.

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Гражданин Великобритании, который был пассажиром на круизном лайнере Diamond Princess, умер в Японии от коронавируса. Об этом сообщило в пятницу Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В общей сложности на борту Diamond Princess находились 78 граждан Великобритании, часть из них 22 февраля была возвращена на родину на спецборте, зафрахтованном британским правительством, в составе группы из 32 граждан Великобритании и ЕС. Позже у нескольких из них было диагностировано заболевание, вызываемое коронавирусом. Некоторые из них были эвакуированы в Гонконг рейсами, которые организовало правительство Китая. У нескольких диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом, и они проходят лечение в Японии.

МИД Соединенного Королевства заявил, что проводит проверку публикаций японских СМИ о смерти британского подданного.

Общее число умерших от вируса в Японии достигло 11, отмечено более 900 случаев заражения. Большинство инфицированных (705) - это пассажиры и экипаж круизного судна.

О вирусе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.