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Во Франции нашли личинок в детском питании Danone

По данным газеты Le Mond, пять семей сообщили, что обнаружили в детском питании Gallia личинок длиной шесть-семь сантиметров

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Французская компания Danone проведет проверку после жалобы нескольких семей во Франции на личинки в детском питании, произведенном одним из предприятий, работающих с Danone. Об этом сообщил в пятницу сайт газеты Le Mond со ссылкой на представителя компании Флорана Лалана.

"Это исключительная ситуация. Мы хотим понять, как личинки могли попасть в питание, но для этого нужно, чтобы нам прислали коробки для проведения всех необходимых анализов", - сказал он. Лалан обратился ко всем пострадавшим с просьбой позвонить по телефону горячей линии компании или оставить сообщение на сайте.

Представитель Danone подчеркнул, что "в производственной цепочке сухое молоко не контактирует с воздухом и находится в защитной среде, где содержание кислорода не превышает 2%, что делает невозможным выживание каких-либо организмов". Он высказал предположение, что "организмы могли попасть в молоко, когда оно находилось, например, на складах или во время транспортировки".

Ранее по меньшей мере пять французских семей сообщили о том, что обнаружили в детском питании Gallia личинок длиной шесть-семь сантиметров. Инциденты были зафиксированы в департаментах Вар, Буш-дю-Рон, Иль и Вилен. Несколько семей уже подали жалобы на производителя в местные комиссариаты. Полиция начала расследование в связи с полученными обращениями.

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