В Петербурге простились с президентом музея-заповедника "Петергоф" Вадимом Знаменовым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Президента Государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф", историка, одного из создателей Союза музеев России Вадима Знаменова похоронили в пятницу в Санкт-Петербурге. На церемонию прощания с ним в Большом Петергофском дворце пришли, по данным пресс-службы музея, более 700 человек - коллеги, друзья, близкие, представители администрации города.

Знаменов умер 24 февраля на 84-м году жизни. "Вадим Валентинович был девятый послевоенный директор Петергофа. Но никому до него не удалось так почувствовать это уникальное историческое пространство. Он для Петергофа в полном смысле слова третий отец. Первым считается Петр Великий, вторым - Николай I, и дальше началась эпоха Знаменова. Сегодня мы эту эпоху провожаем", - сказала на церемонии гендиректор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

Знаменов активно занимался послевоенным восстановлением и развитием петергофских музеев: при нем музейное собрание Петергофа за четыре десятилетия выросло почти в 40 раз. Знаменов принимал непосредственное участие в реставрации многих сооружений Петергофа, серьезно пострадавшего в годы Великой Отечественной войны - большинство его памятников, в том числе Большой дворец, было полностью разрушено. По словам Кальницкой, Знаменов создавал музей, "не думая о Венецианской хартии (международный документ, который не предусматривает воссоздания разрушенных памятников), о законах, он думал о том, что этот музей - для людей".

Присутствовавший на церемонии прощания губернатор Петербурга Александр Беглов отметил огромный вклад, который Знаменов внес в развитие музеев Петергофа. "В 1965 году, когда Вадим Валентинович приступил к работе в музее, мало кто верил, что Петергоф можно восстановить: во время Великой Отечественной войны он был оккупирован, а многие памятники архитектуры разрушены или сильно повреждены. Но музей-заповедник был восстановлен: кипучая энергия, длинная воля Вадима Знаменова позволили это сделать", - сказал он и подчеркнул: "чтобы расширить привлекательность Петергофа, Вадим Валентинович инициировал создание новых музеев, которые по-новому раскрыли дворцово-парковый ансамбль".

В соболезновании Союза музеев России, подписанном его президентом Михаилом Пиотровским, отмечается, что Знаменов имел огромный авторитет в музейном сообществе не только России, но и за рубежом, и его смерть - тяжелая утрата. "Основы нынешнего, блестящего Петергофа, отреставрированного и открывшего большое количество новых музеев, были заложены и воплощены в жизнь благодаря подвижнической работе Вадима Валентиновича. Свой опыт он всегда стремился передать коллегам. Когда в Санкт-Петербурге стал создаваться музейный союз, он был в составе комиссии по его организации, а в дальнейшем принимал активное участие в создании Союза музеев России", - говорится в тексте.

"Третий отец" Петергофа

Знаменов родился 17 декабря 1936 года в Ленинграде в семье инженеров. В годы Великой Отечественной войны находился в эвакуации. Закончив исторический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова с красным дипломом, Знаменов работал в туристической отрасли, а в 1965 году поступил на работу в Петергоф в должности главного хранителя. Спустя двенадцать лет он возглавил музейный коллектив. "Его любовь к Петергофу была безгранична, его знания - огромны, его авторитет в музее - непререкаем. Светлая память о Вадиме Валентиновиче будет вечно жить в Петергофе, его имя золотыми буквами вписано в историю музейного дела России", - отмечают в музее.

Под его руководством сотрудники музея и ленинградские реставраторы восстановили многие памятники Петергофа, в том числе Большой каскад. При личном участии Знаменова музейные сотрудники воссоздали интерьерные экспозиции Большого Петергофского дворца, Екатерининского и Банного корпусов, дворцов Монплезир и Марли, Готической капеллы и дворца "Коттедж" в парке Александрия, Путевого дворца Петра I в Стрельне, Царицына и Ольгина павильонов на островах Колонистского парка.

Вадим Валентинович был членом президиума Российского комитета музеев (ICOM), президентом Санкт-Петербургского фонда ICOM. Входил в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Став в 2009 году почетным президентом ГМЗ "Петергоф", он продолжил вести работу по пропаганде сохранения и изучения памятников культурного наследия.