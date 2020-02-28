Белый дом утверждает, что специалисты США держат ситуацию с коронавирусом под контролем

Чиновник рассказал, что недавно проводил встречи в Конгрессе США по коронавирусу. "Мы [администрация] шесть недель назад приступили к разрешению ситуации <...> Это не политический вопрос, мы привлекли специалистов в сфере медицины, - отметил он, отвечая на вопрос о критике в адрес администрации в связи с принимаемыми мерами. - Мы ввели запрет на поездки в Китай, приняли чрезвычайные меры, но они [демократы в Конгрессе] были заняты импичментом".

"Это [коронавирус] не Эбола, не атипичная пневмония, если вы посмотрите на [процент] выздоровления. Рынки в панике, а почему вы каждый год не бьете тревогу из-за гриппа?" - выразил недоумение Малвэни.