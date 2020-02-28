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Распространение коронавируса нового типа

Белый дом утверждает, что специалисты США держат ситуацию с коронавирусом под контролем

И.о. руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни напомнил, что были приняты чрезвычайные меры и был введен запрет на поездки в Китай

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. США держат ситуацию с распространением коронавируса под контролем. С таким утверждением выступил в пятницу и.о. руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США.

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Чиновник рассказал, что недавно проводил встречи в Конгрессе США по коронавирусу. "Мы [администрация] шесть недель назад приступили к разрешению ситуации <...> Это не политический вопрос, мы привлекли специалистов в сфере медицины, - отметил он, отвечая на вопрос о критике в адрес администрации в связи с принимаемыми мерами. - Мы ввели запрет на поездки в Китай, приняли чрезвычайные меры, но они [демократы в Конгрессе] были заняты импичментом".

"Это [коронавирус] не Эбола, не атипичная пневмония, если вы посмотрите на [процент] выздоровления. Рынки в панике, а почему вы каждый год не бьете тревогу из-за гриппа?" - выразил недоумение Малвэни.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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