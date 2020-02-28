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Столичным школьникам будут регулярно мерить температуру из-за роста ОРВИ

На период пика заболеваемости будут отменены массовые мероприятия и занятия в бассейнах

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом поручили школам и учреждениям дополнительного образования контролировать состояние здоровья детей и регулярно измерять их температуру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента образования.

"В образовательных учреждениях Москвы усилят профилактические меры в связи с сезонным повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Чтобы не допустить распространения этих заболеваний, директорам школ, колледжей, учреждений дополнительного образования в соответствии с приказом Департамента образования и науки города Москвы (...) рекомендовано проводить наблюдение за состоянием здоровья детей и регулярно измерять у них температуру", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что если у ребенка зафиксированы признаки заболевания и повышенная температура, его направят домой, но только в сопровождении родителей. До их прихода он будет изолирован. Вся информация о заболевших детях будет незамедлительно направляться в поликлинику.

В пресс-службе добавили, что на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ будут отменены выездные и массовые мероприятия, занятия в бассейнах, а уроки по разным предметам будут проходить в одном классе: учителя будут сами приходить к учащимся, чтобы дети не переходили из одного помещения в другое. "На связи с родителями постоянно будет находиться классный руководитель. По вопросам организации учебного процесса можно обратиться к нему или в администрацию школы", - добавили в пресс-службе.

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