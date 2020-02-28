Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московского гуманитарного института

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Рособрнадзор по результатам проверок приостановил действие лицензии автономной некоммерческой организации высшего образования "Московский гуманитарный институт". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНО ВО "Московский гуманитарный институт", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте вуза, Московский гуманитарный институт был создан в 2000 году.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

В случае приостановки или аннулирования лицензии, а также приостановления или лишения образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).