Когда наступит зима и будет снег? Что россияне спрашивали у "Яндекса" в этом сезоне?

Россияне ждали снег и спрашивали, когда настанет зима и какой она будет. "Яндекс" составил рейтинг запросов со знаком вопроса и словами "зима", "снег", "зимние … купить", "снегокаты", "обогреватели", которые пользователи задавали в течение двух сезонов, или с 1 декабря 2019 года по 24 февраля 2020 года. Популярность оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Подробнее — в наших графиках. Что спрашивали про зиму? Россияне удивлялись теплым дням и в первую очередь хотели знать, когда наступит настоящая зима. На втором и третьем местах вопросы, не связанные с особенностями этого сезона: чем кормить птиц и куда поехать отдыхать зимой. Но в десятке попадаются и другие запросы, которые дают представление о том, каким непривычным был этот сезон, например, какая будет зима и что это вообще такое.

Что хотели знать про снег… Когда будет снег, к чему он снится, как сделать горку из снега — это тройка популярных запросов. Во второй половине рейтинговой десятки россияне скучали по снегу: спрашивали, почему нет снега, а где снег сейчас идет и как сделать искусственный снег.

…и снегопад? За запросами про снегопад "Яндекс" следил с 24 февраля 2018 года по 24 февраля 2020 года. Пик запросов в прошлом сезоне выпал на 14 ноября, а в этом — на 18 декабря. Люди интересовались будущим снегопадом в 1,9 раза больше, чем в прошлом году.

Когда интересовались снегокатами? За запросами про снегокаты "Яндекс" тоже следил в течение двух сезонов. Пик запросов в прошлом сезоне выпал на 9 декабря, а в этом — на 4 декабря, и число запросов было почти вдвое меньше, чем в пиковую дату прошлого года.

Что хотели купить на зиму? Этот рейтинг составлен на основе популярных запросов со словами "купить" и "зимний", заданных "Яндексу" с 1 декабря 2019 года по 24 февраля 2020 года. В первую очередь пользователи интересовались зимними автомобильными шинами, куртками и парками (не парками для прогулок, а зимней одеждой). Еще, судя по этому топу, зимняя рыбалка россиян занимает больше, чем горнолыжные курорты: палатку для рыбалки люди искали чаще лыжных костюмов.