Премьеры, показы, карнавалы. Какие мировые события пострадали от нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Многие крупные международные мероприятия уже отменены или перенесены на неопределенный срок

Многие страны и компании отменяют или переносят крупные ожидаемые события, в том числе спортивные, чтобы избежать большого скопления людей. Число заразившихся китайским коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, составляет около 81 тыс. человек Какие мероприятия отменили 28 февраля правительство Швейцарии запретило проводить мероприятия, в которых участвуют больше 1 тыс. человек. В частности, отменен 90-й Женевский международный автосалон, который должен был пройти с 5 по 15 марта. Это один из самых престижных форумов в мировой автоиндустрии. В 2019 году в Женеве выставлялось более 900 автомобилей, состоялось более 150 европейских и мировых премьер. Часовой салон в Швейцарии, одно из двух ежегодных мероприятий Фонда высокого часового искусства, в этом году также не состоится.

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В Италии, больше всего из европейских стран пострадавшей от нового коронавируса (к 27 февраля — 650 зараженных и 17 умерших), организаторы отменили целый ряд мероприятий: презентации книг и выставок, пресс-конференции и премьеры. Закрылась галерея "Брера". Ла Скала отменила все спектакли, а министерство культуры — акцию "Бесплатный музей по воскресеньям", которая проходит во всех государственных музеях в первое воскресенье месяца. Венецианский карнавал завершился на два дня раньше и собрал на 20% меньше туристов, чем обычно. Последний день карнавала в Ницце также отменили. "Здоровье важнее экономики", — заявил мэр города Кристиан Эстрози. Император Японии Нарухито не сможет поприветствовать подданных в день 60-летия из-за угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации. Обычно монарх с членами семьи несколько раз появляется по этому случаю на балконе своего дворца. Число собравшихся перед дворцом людей на предыдущем таком мероприятии превысило 80 тыс. человек. Одна из крупнейших выставок мобильной индустрии — Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress, MWC) — в этом году также не состоялась. Выставка должна была пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне. Решение об отмене было принято после того, как несколько десятков крупных компаний объявили, что их представители не поедут на MWC. Так, от участия отказались Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG, Nokia, Sony и многие другие компании. Facebook отменила ежегодную конференцию разработчиков F8, которая должна была пройти 5–6 мая 2020 года в Сан-Хосе, и отказалась от участия в ежегодном форуме разработчиков видеоигр в Сан-Франциско. В Китае отменили премьеру нового фильма о Бонде и связанный с ним рекламный тур. Исполнителю главной роли Дэниелу Крэйгу и другим актерам рекомендовали воздержаться от посещения КНР из-за вспышки заболевания. Что перенесли

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Концерты народного артиста России Дениса Мацуева в Болонье и Риме, запланированные на 24 и 27 февраля, перенесены из-за вспышки коронавируса в Италии. "Сейчас и я, и концертные залы ищем новые сроки, в которые их можно было бы провести. Это непросто, поскольку график у меня напряженный, я даю до 250 концертов в год. Пока есть возможность выступить в Италии в конце мая, конкретные даты назвать не могу, но точно 2020 год", — говорит Мацуев. Часть мероприятий, направленных на подготовку волонтеров к летним Олимпийским играм в Токио, которые пройдут в этом году, также перенесли на май и более поздний период. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии решила отложить назначенный на 8 марта съезд. Новые сроки его проведения еще не определены. Очередная Пагуошская конференция по проблематике региональных конфликтов и ядерных рисков, которая должна была пройти в Дохе в начале марта, перенесена на более поздний срок. Что еще изменилось Huawei Technologies, Honor и Sony провели презентации своих новых товаров онлайн в связи с отменой Всемирного мобильного конгресса и угрозой нового коронавируса. Итальянский модельер Джорджо Армани решил провести закрытый показ на Неделе моды в Милане, который состоится в воскресенье, чтобы не подвергать риску здоровье зрителей.

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