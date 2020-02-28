Курские власти направят более 1 млрд рублей на реконструкцию теплосетей

КУРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Курской области в течение трех лет направят более 1 млрд рублей на замену потенциально аварийных участков теплосетей, износ которых в Курске в настоящее время превышает 70%, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации региона.

Ростехнадзор по итогам расследования в конце 2019 года установил, что одна из самых крупных аварий в Курске, оставившая без отопления дома порядка 20 тыс. человек в 7-градусный мороз, произошла из-за низкого качества обслуживания и ремонта теплосетей. Всего в ходе отопительного сезона 2019-2020 в Курске произошло порядка 30 отключений из-за срочного ремонта ветхих участков тепломагистралей.

"В течение трех лет планируется заменить потенциально аварийные участки, на эти цели потратят более 1 млрд рублей", - сказали в пресс-службе, отметив, что в настоящее время износ теплосетей в Курске превысил 70%.

Курский филиал ПАО "Квадра" на правах аренды обслуживает 515 км теплосетей в Курске, в 2020 году компания планирует заключить с администрацией города концессионное соглашение на период до 15 лет. В настоящее время соглашение находится на рассмотрении в Минстрое РФ и предполагает инвестиции на первоначальном этапе работы со стороны компании в теплоэнергетический комплекс Курска порядка 500 млн рублей.