У госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус заболевание не подтверждено

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Всего 204 человека госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ в инфекционную больницу №1 в Москве за месяц, они находились под наблюдением из-за подозрения на заболевание новым коронавирусом, выписано уже 145 человек, ни у кого эта инфекция не подтвердилась. Об этом в пятницу сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее информации, во время ежедневных обходов мест массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву, были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции. Иностранцев из России депортируют.

"В инфекционную больницу (№1 - прим. ТАСС) с 24 января всего госпитализировано 204 человека с признаками ОРВИ, находившихся в инкубационном периоде по коронавирусу. Выписано уже 145 пациентов. Лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса ни у кого не выявлено", - сказала Ракова.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.