Эксперты из России и США выпустили учебник по истории международных отношений

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новый двухтомный учебник на английском языке по истории международных отношений и внешней политике России ХХ века, подготовленный экспертами МГИМО при содействии коллег из США, опубликован в британском издательстве. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение ТАСС.

"В издании освещены ключевые события и тенденции мировой политики и отношений России с окружающим миром с последней четверти ХIХ века до начала 1990-х годов, - говорится в документе. - Центральной линией повествования в первом томе стала "дорога" к двум мировым войнам. Авторы демонстрируют, каким образом политическая близорукость мировых лидеров, безудержный национализм и воля случая привели к разрушительной для Европы Первой мировой войне и распаду казавшихся незыблемыми империй. В учебнике анализируются ошибки, допущенные крупнейшими державами в оценке намерений гитлеровской Германии в 1930-е годы, и неудачи политики сдерживания Берлина, приведшие к трагедии Второй мировой войны".

"Особое внимание уделено советской дипломатии в годы войны и несбывшимся надеждам на новый мировой порядок после ее окончания, - отмечается в пресс-релизе. - Во втором томе показана логика взаимоотношений СССР и США времен холодной войны, причины разрядки международной напряженности и завершения глобальной конфронтации в конце 1980-х годов".

Редакторами издания выступили ректор МГИМО академик РАН Анатолий Торкунов, заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО профессор Борис Мартынов и видный теоретик и историк международных отношений профессор Дартмутского колледжа (США) Уильям Уолфорт.

По замыслу авторов, издание предназначено для более широкого круга читателей, чем студенты и преподаватели университетов в РФ и за ее пределами, и будет полезно всем, кто интересуется реалиями внешней политики Российской империи, Советской России и СССР, российскими подходами к сотрудничеству и соперничеству в международных делах, движущими силами российской внешней политики и концептуальным осмыслением истории международных отношений ХХ века.

Помимо международного научного сообщества интерес к изданию уже проявили библиотеки ведущих университетов Европы, Азии и Северной Америки.