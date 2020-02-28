{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты из России и США выпустили учебник по истории международных отношений

Издание рассказывает о ключевых событиях в отношениях России с окружающим миром с последней четверти ХIХ века до начала 1990-х годов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новый двухтомный учебник на английском языке по истории международных отношений и внешней политике России ХХ века, подготовленный экспертами МГИМО при содействии коллег из США, опубликован в британском издательстве. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение ТАСС.

"В издании освещены ключевые события и тенденции мировой политики и отношений России с окружающим миром с последней четверти ХIХ века до начала 1990-х годов, - говорится в документе. - Центральной линией повествования в первом томе стала "дорога" к двум мировым войнам. Авторы демонстрируют, каким образом политическая близорукость мировых лидеров, безудержный национализм и воля случая привели к разрушительной для Европы Первой мировой войне и распаду казавшихся незыблемыми империй. В учебнике анализируются ошибки, допущенные крупнейшими державами в оценке намерений гитлеровской Германии в 1930-е годы, и неудачи политики сдерживания Берлина, приведшие к трагедии Второй мировой войны".

"Особое внимание уделено советской дипломатии в годы войны и несбывшимся надеждам на новый мировой порядок после ее окончания, - отмечается в пресс-релизе. - Во втором томе показана логика взаимоотношений СССР и США времен холодной войны, причины разрядки международной напряженности и завершения глобальной конфронтации в конце 1980-х годов".

Редакторами издания выступили ректор МГИМО академик РАН Анатолий Торкунов, заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО профессор Борис Мартынов и видный теоретик и историк международных отношений профессор Дартмутского колледжа (США) Уильям Уолфорт.

По замыслу авторов, издание предназначено для более широкого круга читателей, чем студенты и преподаватели университетов в РФ и за ее пределами, и будет полезно всем, кто интересуется реалиями внешней политики Российской империи, Советской России и СССР, российскими подходами к сотрудничеству и соперничеству в международных делах, движущими силами российской внешней политики и концептуальным осмыслением истории международных отношений ХХ века.

Помимо международного научного сообщества интерес к изданию уже проявили библиотеки ведущих университетов Европы, Азии и Северной Америки.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Ведущие специалисты российской киноиндустрии проведут мастер-классы в Грозном
Среди экспертов специалисты, работавшие над фильмами "Легенда №17" и "Движение вверх", "Сталинград" и "Я худею", а также над проектами "ПроКино" и "Деффчонки"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС