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Саратовский депутат предложил запретить использование символов Победы в коммерческих целях

Ранее глава Сургута сообщил, что на одном из городских магазинов, торгующих алкоголем, появилась незаконная реклама, на которой автор провел аналогию между 75-летием Победы и стоимостью товара

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Член генсовета партии "Единая Россия", депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан сообщил ТАСС в пятницу, что подготовил поправки к федеральному закону "О Знамени Победы", в которых предлагается запретить использование в коммерческих целях символов Победы в Великой Отечественной войне.

Глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в четверг сообщил, что на одном из городских магазинов, торгующих алкоголем, появилась незаконная реклама, на которой автор провел аналогию между 75-летием Победы и стоимостью товара. По его словам, вывеску уже демонтировали, правоохранительные органы дадут оценку этому факту.

"Я буду выступать с инициативой, запрещающей использование символов Победы в коммерческих целях. Считаю, что необходимо внести в федеральный закон понятие и перечень символов Победы", - сказал Дзюбан, добавив, что поправки будут внесены на рассмотрение областного парламента в ближайшее время. В случае одобрения областная дума может внести соответствующий законопроект в Госдуму.

Депутат подчеркнул, что существующий федеральный закон не учитывает всех особенностей символов, олицетворяющих праздник Победы.

"В преддверии праздника Великой Победы мы все чаще можем увидеть в городах символы, олицетворяющие это событие. Но, к сожалению, не всегда это происходит в рамках здравого смысла и уважения. Такая ситуация как раз и произошла в Сургуте, где предприниматели решили, что хорошей маркетинговой фишкой станет реклама пива с использованием символов Великой Отечественной войны", - подчеркнул Дзюбан.

Теги
РоссияСаратовская область
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