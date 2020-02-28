Госсовет Чувашии принял закон о запрете никотиносодержащих смесей в республике

ТАСС, 28 февраля. Закон о запрете на распространение никотиносодержащих смесей наподобие снюса принят в пятницу на заседании Государственного совета Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры республики, которая подготовила законопроект.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, но сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, пропитанные никотином. Неофициально их также называют "снюсами", при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.

"Сегодня, 28 февраля, Государственный совет Чувашской Республики внес изменения в действующее региональное законодательство, существенно ограничивающие распространение бестабачной никотиновой продукции (снюсов). Документ предполагает введение ограничений, связанных с запретом продажи и употребления никотиносодержащих веществ на территории и в помещениях образовательных организаций, учреждений отдыха, оздоровления и медицинского обслуживания несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, запрет будет действовать в организациях социальной защиты и обслуживания, действующих в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства, на детских площадках и в общественном транспорте. Указанным законопроектом предусмотрена административная ответственность за продажу бестабачных и иных никотиносодержащих веществ несовершеннолетним, за вовлечение несовершеннолетних в употребление или распространение указанных веществ. За нарушения требований предусмотрены штрафы.

В пресс-службе Государственного совета Чувашии уточнили, что принятые изменения в действующее региональное законодательство вступят в силу через десять дней после официального опубликования. По данным пресс-службы, вводится запрет на использование, употребление и распространение, а также запрет на вовлечение несовершеннолетних в процесс их использования (употребления) бестабачных и иных никотиносодержащих веществ и распространения их на территории Чувашской Республики.