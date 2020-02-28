В РПЦ прокомментировали слова протоирея о неподчинении властям духовенства Италии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Духовенству Русской православной церкви (РПЦ) в Италии дано указание неукоснительно следовать распоряжениям властей относительно недопущения распространения нового коронавируса, заявил в пятницу управляющий приходами, патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний.

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Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказал мысль, что прихожане Русской православной церкви (РПЦ) в Италии имеют право не подчиниться требованию местных властей относительно возможного закрытия храма из-за эпидемии коронавируса.

"Духовенству своевременно было дано указание строго следовать распоряжениям властей и неукоснительно исполнять соответствующие директивы, направленные на предотвращение распространения недуга", - приводит слова священнослужителя Синодальный отдел по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ.

Антоний отметил, что в Администрации италийских приходов Московского патриархата "с глубокой озабоченностью воспринимают продолжающееся распространение коронавируса в северных регионах Италии, где расположено большинство местных общин РПЦ".

Митрополит добавил, что аналогичные указания получили от своего священноначалия клирики иных православных юрисдикций Италии и духовенство ряда епархий Римско-Католической церкви.