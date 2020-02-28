Врачи в МОНИКИ впервые провели пересадку сердца пациентке

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Владимирского (МОНИКИ) пациентку после трансплантации сердца, это первая подобная операция в системе здравоохранения региона, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

"Андрей Воробьев навестил в МОНИКИ жительницу Мытищ, которой сделана операция по пересадке сердца. Трансплантация выполнена 28 января, это первая подобная операция в системе здравоохранения Московской области. Она проведена бесплатно по полису ОМС", - говорится в сообщении.

Воробьев пожелал женщине здоровья и поблагодарил сотрудников МОНИКИ за профессионализм. Трансплантация длилась около пяти часов, она проходила под руководством члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора Дмитрия Шумакова. Губернатор выразил надежду, что подобные операции будут проводиться в институте регулярно.

Уточняется, что в мае 2019 года жительница Мытищ обратилась в МОНИКИ с жалобами на одышку, невозможность переносить обычные физические нагрузки. До этого у нее был инфаркт миокарда, который привел к большому поражению сердечной мышцы. В МОНИКИ провели полное обследование, включая коронографию и МРТ с контрастным исследованием. Оно показало, что реконструктивная операция на сердце невозможна. Консилиум врачей принял решение о необходимости трансплантации.