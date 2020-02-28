{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врачи в МОНИКИ впервые провели пересадку сердца пациентке

Операция длилась около пяти часов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Владимирского (МОНИКИ) пациентку после трансплантации сердца, это первая подобная операция в системе здравоохранения региона, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

"Андрей Воробьев навестил в МОНИКИ жительницу Мытищ, которой сделана операция по пересадке сердца. Трансплантация выполнена 28 января, это первая подобная операция в системе здравоохранения Московской области. Она проведена бесплатно по полису ОМС", - говорится в сообщении.

Воробьев пожелал женщине здоровья и поблагодарил сотрудников МОНИКИ за профессионализм. Трансплантация длилась около пяти часов, она проходила под руководством члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора Дмитрия Шумакова. Губернатор выразил надежду, что подобные операции будут проводиться в институте регулярно.

Уточняется, что в мае 2019 года жительница Мытищ обратилась в МОНИКИ с жалобами на одышку, невозможность переносить обычные физические нагрузки. До этого у нее был инфаркт миокарда, который привел к большому поражению сердечной мышцы. В МОНИКИ провели полное обследование, включая коронографию и МРТ с контрастным исследованием. Оно показало, что реконструктивная операция на сердце невозможна. Консилиум врачей принял решение о необходимости трансплантации.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
Реклама на ТАСС
Ведущие специалисты российской киноиндустрии проведут мастер-классы в Грозном
Среди экспертов специалисты, работавшие над фильмами "Легенда №17" и "Движение вверх", "Сталинград" и "Я худею", а также над проектами "ПроКино" и "Деффчонки"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС