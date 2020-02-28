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РПЦ попросила власти Петербурга передать ей ризницу Спаса на Крови

В руководстве церкви подчеркнули, что о самом соборе речи не идет
Храм Спас на Крови ARK NEYMAN/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Храм Спас на Крови
© ARK NEYMAN/Shutterstock/FOTODOM

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская митрополия РПЦ обратилась в городской комитет имущественных отношений (КИО) с просьбой о передаче ризницы (часовни) храма Спас на Крови, входящего в комплекс государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета в пятницу.

В пятницу некоторые СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови. По данным изданий, совещание, на котором якобы планируется обсудить этот вопрос, должно пройти в Смольном 5 марта.

"На сегодня имеется обращение от Санкт-Петербургской Епархии о передаче Русской Православной Церкви часовни Спаса на Крови по адресу: наб. канала Грибоедова, д. 2а, литера Л (не является храмом Спаса на Крови). Вместе с тем, указанное обращение не является официальной заявкой, требуемой для рассмотрения указанного вопроса по существу", - отметила представитель пресс-службы КИО.

Она отметила также, что по этому обращению не может быть принято решение о возможной передаче, либо непередаче объекта. При этом собеседница агентства подчеркнула, что "на сегодня какие-либо мероприятия по передаче Спаса на Крови комитетом не проводятся".

В РПЦ также подчеркивают, что о самом соборе речи не идет. Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова сообщила ТАСС, что "епархия не подавала никакой официальной заявки на передачу Спаса на Крови, информация является недостоверной".

"О совещании 5 марта нам ничего не известно, никаких приглашений на него мы не получали", - добавила она.

Позиция музея "Исаакиевский собор"

В ответе директора ГМП "Исаакиевский собор" Юрия Мудрова (направлен ранее в феврале и имеется в распоряжении ТАСС) на соответствующее письмо комитета имущественных отношений говорится, что "передача здания Ризницы - музея в ведение религиозной организации "Санкт - Петербургская Епархия РПЦ (Московский Патриархат)" представляется нецелесообразной по многим причинам". В этой связи отмечается, что Спас на Крови и Ризница - музей представляют собой комплекс "Храм - реквием Императору Александру II". С первых дней возведения этого мемориального сооружения в память императора за ризницей была закреплена функция музея, она использовалась исключительно для хранения даров и пожертвований и сохраняет это мемориальное значение по сей день.

В ответе Мудрова также указано, что изначально архитектором Парландом для клира, настоятеля и штата служителей были выстроены другие здания, входящие в храмовый комплекс: два двухэтажных и один одноэтажный флигель (1899 год, 1905-1907 годы). "Один из этих двухэтажных флигелей, который находится в 50-метровой доступности от Спаса на Крови, сохранился до наших дней. Именно он и предназначался для нужд причта. Сегодня вышеуказанное здание по адресу: канал Грибоедова, д.2а лит. А. выведено из публичного пространства (используется как хозяйственное здание) и могло бы служить для приходских целей", - говорится в тексте.

Также в ответе отмечается, что в настоящее время в ризнице-музее готовится постоянная мемориальная экспозиция, посвященная императору Александру II.

О ризнице

Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) и часовня-ризница во имя Иверской иконы Божией Матери составляют единый архитектурный ансамбль, созданный в память об Александре II. Здание часовни-ризницы, или часовни-музея, как ее называли в начале ХХ века, было построено Альфредом Парландом в 1906-1907 годах. 27 апреля 1908 года она была освящена митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием (Вадковским). С 1930-х годов здание ризницы стало использоваться не по назначению. Был полностью утрачен интерьер и некоторые элементы декора фасадов, вместо монограммы Иисуса Христа на куполе появился шпиль. В начале 1970-х годов храм Воскресения Христова (Спас на Крови) и Ризница-музей вошли в состав Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". Здание было отреставрировано. В настоящее время в Ризнице-музее проходят выставки.

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