В ВОЗ сообщили, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мировые специалисты в настоящий момент разрабатывают более 20 вакцин от нового коронавируса. Первые результаты ожидаются через несколько недель, заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Более 20 вакцин находятся сейчас в мире в процессе разработки, и несколько терапевтических средств проходят клинические испытания", - сказал он, добавив, что первые результаты ожидаются "через несколько недель".

Глава ВОЗ выразил обеспокоенность в связи с ростом числа заболевших, а также увеличением числа стран, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом. Он сообщил, что ВОЗ повысила оценку риска распространения и воздействия болезни, вызванной коронавирусом, до "очень высокого" на глобальном уровне. Ранее этот уровень расценивался в ВОЗ как "высокий".

Вместе с тем, по его словам, "пока нет свидетельств, что вирус легко распространяется", поэтому его еще можно остановить. Призвав страны к "агрессивным" мерам в борьбе с распространением вируса, он в то же время подчеркнул, что "в настоящее время главный враг - это не коронавирус как таковой, а страх, слухи и стигматизация".

Гендиректор напомнил, что у большинства заболевших болезнь, вызванная коронавирусом, начинается с повышения температуры и сухого кашля. Он рекомендовал всем, у кого проявились такие симптомы, избегать путешествий. Если заболевание проявилось во время перелета, то нужно немедленно информировать экипаж самолета. Люди старше 60 лет, страдающие сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом или имеющие проблемы с дыханием, подвергаются особенно высокому риску заражения коронавирусом и тяжелого протекания заболевания, напомнил он. Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал им избегать мест скопления большого числа людей, поскольку там могут находится больные. Коснувшись ситуации в Иране, где зарегистрировано большое число заболевших, он выразил надежду, что эксперты ВОЗ прибудут в эту страну "к понедельнику". Ранее их поездка планировалось на минувший вторник.