Патриарх Кирилл: упоминание Бога в Конституции не угрожает принципу светского государства

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Предложение включить в Конституцию упоминание Бога не несет угрозы светскому характеру российского государства, сказал в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе объединенного заседания Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета.

"Во многих конституциях государств во всех частях света, как с христианским, так и с мусульманским большинством, содержится упоминание Бога... и в клятвах глав государств. Это ни в какой мере не подрывает принцип светскости там, где он является основополагающим, как и в нашей стране. Наши мусульманские братья используют в молитвах слово "Аллах", как и наши православные братья, молящиеся на арабском языке, также называют Бога на своем родном языке Аллахом. Поэтому упоминание Бога нисколько не умаляет одни традиционные религии по отношению к другим", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что внесение соответствующей поправки позволит закрепить духовную преемственность народов страны и отдать дань памяти тем, кто пострадал во время гонений на религию. "Упоминание ценности веры в Бога в Конституции стало бы закреплением исторической и духовной преемственности народов нашей страны, не мыслящих себя вне религии, поэтому мне кажется очень важным, чтобы упоминание ценности веры в Бога действительно вошло в Конституцию. Ценность веры в Бога - это еще и дань памяти миллионам людей, наших собратьев, которые подвергались преследованиям во времена богоборчества только потому, что не хотели отречься от веры. Эта идея должна быть понятна даже людям далеким от религии", - сказал патриарх Московский и всея Руси.

Он добавил, что "упоминание Бога - это свидетельство того, что никакая Конституция не в состоянии быть достаточным гарантом благополучия личности и общества, если игнорирует трансцендентное измерение в жизни людей".

Статус брака

Закрепление в Конституции определения брака как союза мужчины и женщины позволит противодействовать попыткам пересмотреть традиционные для российского общества нравственные и семейные ценности, отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"В послании президента справедливо говорится, что "сбережение и приумножение народа России должно стать высшим национальным приоритетом". Для того чтобы из политической декларации этот тезис превратился в лейтмотив конституционного строя, уже предложены ряд заслуживающих поддержки поправок, среди них необходимость закрепления статуса брака как союза мужчины и женщины. Для традиционных религий это положение представляет мировоззренческую ценность, ведь мы нередко встречаемся с попытками на уровне международных учреждений пересмотреть ценность семьи, заменить ее на формы сожительства, что нравственно недопустимо по своей природе", - сказал он.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, предложенные поправки позволят защитить суверенитет страны в части исполнения решений различных международных организаций, носящих спорный характер. "В этом контексте важны те поправки в Конституцию, которые защищают наш суверенитет, давая гарантии против исполнения вызывающих вопросы с точки зрения нравственности решений международных учреждений. Например, известно о ряде решений Европейского суда по правам человека, фактически принуждающих нашу страну к разрешению парадов сексуальных меньшинств, против чего Межрелигиозный совет неоднократно выступал", - отметил Патриарх Московский и всея Руси.

Он также поддержал декларацию о том, что дети являются "важнейшим достоянием Российской Федерации", а государство обязано создавать условия, способствующие их "духовному, нравственному и интеллектуальному развитию". "Возможно, стоит также подумать о закреплении права родителей обеспечивать такое образование и обучение, которые соответствуют их религиозным или идейным убеждениям. Подобное положение содержится в Протоколе № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Россия, как известно, подписала и ратифицировала эту конвенцию", - добавил патриарх Кирилл.