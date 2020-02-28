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В Северной Осетии ЕГЭ сдали около 350 родителей выпускников, чиновников и журналистов

Участники экзамена проверили свои знания по истории в рамках акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 февраля. /ТАСС/. Около 350 родителей выпускников, а также чиновников, журналистов и общественников проверили свои знания по истории в Северной Осетии, приняв участие во всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Порядка 350 человек из числа чиновников, журналистов, родителей выпускников в восьми районах Северной Осетии написали единый государственный экзамен в рамках Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Пункты проведения экзаменов действовали на базе общеобразовательных школ", - сказал собеседник агентства.

Участники экзамена зарегистрировались, заполнили бланки и написали работу, которая составлена по заданиям аналогичных тем ЕГЭ. Им также рассказали о том, как правильно заполнять контрольные материалы, а также о правилах поведения во время экзамена.

Во время всероссийской акции в пунктах проведения экзамена работали медпункты и система видеонаблюдения, а также были привлечены общественные наблюдатели, которые обеспечивали прозрачность и открытость экзамена.

Впервые акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" прошла 7 февраля 2017 года. В тот день к ней присоединились более 3 тыс. родителей из 50 регионов. Поскольку она была позитивно воспринята участниками, было решено сделать мероприятие ежегодным.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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