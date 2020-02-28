В Ростовской области оцифровали документы более 276 тыс. фронтовиков

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Специалисты военных комиссариатов Ростовской области оцифровали данные о более чем 276 тыс. участников Великой Отечественной войны в рамках проекта "Дорога памяти", говорится в распространенном в пятницу сообщении Южного военного округа (ЮВО).

"В Ростовской области в рамках проекта "Дорога памяти" проводится сбор писем и фотографий в участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галерее "Дорога памяти" на территории Главного храма Вооруженных Сил России. Сбор данных для перевода в мультимедийную базу осуществляется сотрудниками городских и районных военных комиссариатов области. В настоящее время специалистами военных комиссариатов Ростовской области собрана информация более чем на 276 тыс. участников Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Работа по сбору сведений продолжается более года, в ней принимают активное участие жители Ростова-на-Дону и области, а также военнослужащие ЮВО и юнармейцы.

Всего на территории ЮВО развернуто более 120 пунктов сбора и загрузки материалов, в том числе в военных комиссариатах городов и районов, гарнизонных домах офицеров, а также в соединениях и воинских частях округа. На сегодняшний день собрано и обработано информации на более чем 1,3 млн. фронтовиков-участников Великой Отечественной войны, сообщили в округе.

Мультимедийная галерея "Дорога памяти" призвана увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Проект объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов - всех, кто сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею, включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных сил. Галерея возведут на прихрамовой территории главного храма ВС РФ к 75-летию Победы.