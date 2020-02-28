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Спикер Мосгордумы: не нужно менять закон для онлайн-голосования по поправке в Конституцию

По словам председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, столица технически готова к проведению электронного голосования

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московская городская дума готова оперативно рассмотреть законопроект о поправке к Конституции РФ, при этом в случае проведения электронного голосования в Москве в рамках общероссийского голосования по поправкам к основному закону вносить изменения в столичное законодательство не потребуется. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Ранее глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что электронное голосование по изменениям в Конституции РФ невозможно провести в общероссийском масштабе. По ее словам, такой способ голосования возможен только в Москве, где уже проводился соответствующий эксперимент при выборах в Мосгордуму, при этом она отметила, что не знает о планах использования такого формата при голосовании в столице. Как подчеркнул председатель профильного думского комитета Павел Крашенинников, предполагается, что регион сможет организовать электронное голосование, если докажет наличие всех необходимых условий.

"Москва технически готова к проведению электронного голосования, в столице успешно реализован эксперимент в нескольких избирательных округах на выборах в Московскую городскую думу в сентябре прошлого года и по определению строительства станции метро в Троицке. Уже многие москвичи оценили удобство дополнительного механизма волеизъявления <...> Для организации электронного голосования в столице на общероссийском голосовании не потребуется вносить изменения в городское законодательство. При этом Мосгордума готова оперативно рассмотреть законопроект о поправках к Конституции РФ в рамках действующего федерального и московского законодательства", - сказал Шапошников.

По его словам, ЦИК России подтвердил возможность проведения электронного голосования в Москве по поправкам к основному закону при наличии необходимых условий и с учетом ранее проведенного эксперимента.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал в четверг на заседании поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля, этот день будет объявлен выходным.

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