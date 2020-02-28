"Яндекс" приостановил командировки сотрудников в шесть стран из-за коронавируса

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Компания "Яндекс" временно прекратила оформлять своим сотрудникам командировки в шесть стран, где наиболее распространен коронавирус нового типа. Об этом говорится в письме сотрудникам, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пристально следит за динамикой коронавируса в разных странах, и на данный момент мы имеем топ-6 стран по количеству заболевших: материковый Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Япония и Сингапур. В страны из этого списка мы временно прекращаем оформление командировок. Список может меняться, и мы будем оперативно оповещать, если в нем появятся другие страны", - говорится в письме сотрудникам.

Также отмечается, что сотрудникам в целом рекомендовано воздержаться от поездок в зарубежные страны. "Если вы собираетесь в отпуск за границу, особенно в одну из перечисленных стран, пожалуйста, подумайте о возможности эту поездку перенести или отменить. При отсутствии такой возможности просим вас после возвращения из потенциально опасных стран от 3 до 14 дней (по согласованию с руководителем или HR-партнером) не приходить в офис и поработать из дома", - рекомендуют сотрудникам IT-компании.

В пресс-службе компании подтвердили ТАСС разработку рекомендаций для сотрудников. "Мы озабочены текущей ситуацией, поэтому выпустили подробные рекомендации для всех сотрудников. Они касаются командировок, мер профилактики и гигиены - в офисе появятся дополнительные антисептические средства, а в аптечках пополнятся запасы дезинфицирующих салфеток и одноразовых масок. Все это - профилактические меры для безопасности здоровья наших сотрудников. И, пользуясь случаем, хотим напомнить всем - мойте руки, чаще мойте руки", - сказал пресс-секретарь компании Илья Грабовский.

О вирусе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.