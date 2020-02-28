МИД РФ предостерег россиян о тяжелой ситуации в Хоккайдо в связи с коронавирусом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Граждане РФ, планируя поездки в Японию, должны учитывать, что самая тяжелая ситуация с коронавирусом нового типа складывается в Хоккайдо. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в пятницу.

"Особенно остро ситуация складывается на Хоккайдо, где диагностировано 66 случаев заболевания. Власти префектуры в дополнение к рекомендованным правительством Японии мерам (внеочередные каникулы в учебных заведениях, отмена массовых мероприятий) 28 февраля объявили о введении в этом регионе чрезвычайного положения сроком на три недели - до 19 марта, - отметили в министерстве. - Рекомендуем российским гражданам учитывать данную информацию при планировании поездок в Японию".

"В Японии продолжается распространение новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 28 февраля помимо пассажиров круизного лайнера Diamond Princess выявлено 227 инфицированных. Значительное число эпизодов заражения приходится на столичный округ (44 человека)", - добавили в дипведомстве.

Коронавирус в Японии

Число инфицированных коронавирусом на территории Хоккайдо увеличилось за последние сутки на 12 человек и достигло 66. Это самый высокий показатель среди префектур Японии. В пятницу власти Хоккайдо объявили локальный режим ЧС из-за распространения коронавируса. Он будет действовать с 28 февраля по 19 марта. Жителей Хоккайдо, в частности, призывают на этих выходных не выходить из дома.

В Японии отмечено уже 919 случаев заболевания, девять человек умерли. Большинство инфицированных (705) - пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.