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Обратившийся к Путину воспитанник детдома сможет уходить на выходных к крестному

Гостевой режим можно оформить в течение приблизительно двух недель, отметила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Воспитанник столичного соцучреждения, который в четверг обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить ему вернуться домой, в течение ближайших недель сможет на выходных приезжать к своему крестному - мужчина уже оформляет для этого гостевой режим, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Это друг семьи, крестный этого ребенка, ребенок его очень хорошо знает, сам о нем рассказал, и его бабушка не возражает. Пока речь идет только о гостевом режиме, который он оформляет, - благодаря ему ребенок на выходных сможет уходить к крестному", - сказала она.

Омбудсмен добавила, что если гостевой режим можно оформить достаточно быстро, в течение приблизительно двух недель, то для оформления полной опеки над ребенком требуется продолжительное время.

27 февраля в тематический парк развлечений "Остров мечты" до его официального открытия были приглашены воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Путин, посещая "Остров мечты", пообщался с детьми, среди которых был и мальчик со сломанной рукой. Он рассказал президенту о своей бабушке, которая живет в Москве и к которой он хочет попасть.

Столичный департамент соцзащиты населения заявлял, что готов оказать помощь бабушке мальчика в оформлении опеки над ним. Сейчас делается все возможное, чтобы решить сложности, связанные с обучением, социализацией и медицинским обслуживанием мальчика. С ним и его бабушкой работают психологи и специалисты соцзащиты.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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