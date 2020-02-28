СМИ: Китай направил в Иран группу специалистов для борьбы с коронавирусом

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Китайские власти направили в Иран группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщила в пятницу газета "Хуаньцю шибао".

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

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По данным издания, цель данной поездки - оказать содействие иранской стороне во внедрении мер, которые позволят предотвратить дальнейшее распространение пневмонии. Группе из четырех экспертов поручено передать опыт Китая в борьбе с вирусом.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в телефонной беседе с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом предложил оказать Тегерану активное содействие в борьбе с коронавирусом. Глава МИД КНР выразил уверенность, что, объединив усилия, Пекин и Тегеран смогут преодолеть возникнувшие трудности.

19 февраля Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. В стране выявлено уже 388 инфицированных, умерли 34 человека.