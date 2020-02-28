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Распространение коронавируса нового типа

Эксперты ВОЗ: ограничительные меры по коронавирусу в РФ нужно сохранять несколько месяцев

Российские представители в составе международной группы экспертов также считают, что следует взять под особое наблюдение пожилых и людей с пониженным иммунитетом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Российские эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе визита в Китай для оценки ситуации по распространению коронавирусной инфекции пришли к выводу, что ограничительные меры на территории РФ следует сохранять в течение нескольких месяцев. Об этом сообщается в пятницу на сайте Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

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"По мнению российских экспертов, задача России - по возможности оттянуть время, когда в стране могут возникнуть вспышки или даже эпидемия, сохраняя все ограничительные меры еще в течение нескольких месяцев. Выигранное время даст возможность иметь четкое понимание в отношении этиотропной терапии и уже располагать вакциной", - говорится в сообщении.

Российские представители в составе международной группы экспертов ВОЗ провели в Китае независимую оценку текущей ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции. Делегация ученых посетила ряд госпиталей в нескольких провинциях КНР, пункты первичного звена, где оказывается первичная медпомощь и пункты обсервации людей, помещенных в карантин.

Эксперты из России также считают, что следует взять под особое наблюдение пожилых и людей с пониженным иммунитетом. Также, по их мнению, следует подготовить палаты с отдельной маршрутизацией в многопрофильной или инфекционной больнице для карантина болеющих в легкой форме. Отдельно в инфекционном стационаре - боксы с отрицательным давлением, разводкой кислорода, возможностью проведения искусственной вентиляции легких для тяжелых больных.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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