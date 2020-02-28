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ОНФ передал в Музей блокады Ленинграда рассекреченные документальные фильмы о войне

Речь идет о кинолентах "Ладога" 1943 года и "Великая победа под Ленинградом" 1944 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта передали в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда рассекреченные в последние годы документальные фильмы о событиях Великой Отечественной войны, снятые в районе Ладожского озера. Об этом в пятницу сообщается на сайте движения.

"Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге нашли и передали в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда два документальных фильма о страшных военных событиях в городе на Неве. Речь идет о таких картинах, как "Ладога" 1943 года и "Великая победа под Ленинградом" 1944 года, кадры которых долгое время были засекречены", - говорится в сообщении.

В фильме "Ладога" есть постановочные и уникальные кадры, которые сняты 22 октября 1942 году. Тогда прошел легендарный бой за искусственный насыпной остров Сухо. Единственная копия фильма "Ладога" хранилась в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске. Картина опубликована в 2018 году.

В фильме "Великая победа под Ленинградом" показано строительство железной дороги на Ладожском озере. В то время оно осложнялось аномально теплой для зимы погодой и тем, что глубина и течение озера были не изучены. Картина опубликована в 2019 году.

Как пояснили ТАСС в ОНФ, фильмы были засекречены, поскольку в них шла речь о стратегических объектах военного времени.

В музей передали цифровые копии фильмов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе учреждения, с ними посетители смогут ознакомиться в медиатеке учреждения.

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РоссияСанкт-Петербург
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