Во Франции разрешили принуждать сотрудников работать удаленно из-за вспышки коронавируса

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Франции анонсировало пакет мер поддержки предприятий, а также обновило трудовой регламент в контексте распространения коронавируса по Европе. В соответствии с новыми правилами, опубликованными министерством социальных дел и здравоохранения страны, теперь работодатели могут без согласия сотрудников переводить их на удаленный формат работы.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Если занимаемая должность позволяет, удаленная работа является предпочтительным решением. Подобная организация труда обычно требует согласия сотрудника и работодателя. <...> Однако статья L. 1222-11 трудового кодекса упоминает эпидемиологический риск как возможное основание для перевода на удаленную работу без согласия [сотрудника]", - следует из публикации.

В пятницу министр труда Мюрьель Пенико сообщила на пресс-конференции, что родители, чьи дети будут помещены в карантин, имеют право на оплачиваемый больничный с первого же дня, вопреки устоявшейся практике. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что отныне коронавирус считается форс-мажорным фактором, который может послужить основанием для задержки исполнения государственных контрактов без угрозы наложения штрафов. Кроме того, он пообещал отсрочку по уплате налогов и отчислениям в социальные фонды для предприятий, чей бизнес пострадает от эпидемии.