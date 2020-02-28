Ветераны войны получат в Черкесске по 10 тыс. рублей от мэрии к юбилею Победы

ЧЕРКЕССК, 28 февраля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны в городе Черкесске Карачаево-Черкесии получат дополнительные выплаты от мэрии в размере 10 тыс. рублей в честь юбилея Победы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Ветераны Великой Отечественной войны из Черкесска к юбилейной дате дополнительно к федеральным и региональным выплатам получат из городского бюджета по 10 тыс. рублей, вдовы ветеранов и труженики тыла - по 3 тыс. рублей. Соответствующее решение на очередном заседании поддержали депутаты Гордумы Черкесска", - сообщили в мэрии.

Ранее глава региона Рашид Темрезов в ходе заседания оргкомитета по вопросу подготовки и проведения празднования юбилея Победы сообщил, что из республиканского бюджета будут проведены единовременные выплаты 115 ветеранам ВОВ в размере 50 тыс. рублей. Труженики тыла и вдовы погибших фронтовиков также получат выплаты в размере 5 тыс. рублей. Он также поручил министерству здравоохранения держать на контроле вопрос по диспансеризации и обеспечению ветеранов лекарственными препаратами.

На сегодняшний день в Черкесске проживает 51 ветеран, 443 труженика тыла и вдов ветеранов войны. Всего в Карачаево-Черкесии проживает 115 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 87 - фронтовики и инвалиды войны, 1677 тружеников тыла, 163 вдовы ветеранов.