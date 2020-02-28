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Распространение коронавируса нового типа

Число умерших от коронавируса в Италии возросло до 21

Количество инфицированных увеличилось до 821

РИМ, 28 февраля. /ТАСС/. Число жертв нового коронавируса в Италии достигло 21, количество инфицированных увеличилось до 821. Об этом заявил в пятницу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

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"Умерших - 21, инфицированных - 821. Важно отметить, что половина из заразившихся - 412 человек - не имеют никаких симптомов. Скончавшиеся, причину смерти которых должен подтвердить Высший институт здоровья, - люди старше 70 и 80 лет", - уточнил Боррелли. Он добавил, что 345 заразившихся находятся в больницах, 64 - в отделениях интенсивной терапии. По официальным данным на вечер предыдущего дня, сообщалось о 17 летальных случаях и 650 инфицированных.

Власти северной области Ломбардия, несмотря на то, что в Милане собираются ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, обратились к правительству с просьбой продлить еще как минимум на неделю "меры по сдерживанию заражения" в красной и желтой зонах. К желтой зоне относится административный центр Ломбардии - Милан.

Локальная вспышка коронавируса в Ломбардии в районе города Лоди (под Миланом) была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где растет число заболевших. Об отдельных случаях известно в 12 областях. В настоящий момент 10 городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы. Ограничительные меры введены в ряде регионов, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения. Ряд компаний перевели своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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