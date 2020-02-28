Пострадавшую в пожаре Успенскую церковь в Иванове восстановят к концу 2022 года

ТАСС, 28 февраля. Пострадавшую в пожаре Успенскую церковь в Иванове, являющуюся памятником деревянного зодчества 17 века, восстановят к концу 2022 года. В настоящий момент ведется конкурс на проведение реставрационных работ, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

В июне 2018 года на VII парламентском форуме "Историко-культурное наследие России" в Суздале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила решить вопрос о спасении Успенской церкви в Иванове. О том, что пострадавший в 2015 году от пожара памятник 1700 года постройки может быть в скором времени полностью утрачен, Матвиенко доложил координатор общественного движения "Архнадзор", член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Михайлов. В прошлом году была подготовлена проектно-сметная документация на восстановление памятника.

"В настоящий момент объявлен конкурс на проведение реставрационных работ объекта культурного наследия федерального значения - Церкви Успения. Согласно проекту госконтракта подрядной организации предстоит выполнить весь комплекс работ до 30 ноября 2022 года. Объект является собственностью Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Пожар в Успенской церкви произошел в ноябре 2015 года, деревянное строение выгорело практически полностью. В 2018 году объект был передан в безвозмездное пользование Ярославско-Костромской епархии Русской православной старообрядческой церкви на 49 лет. В конце 2018 года, чтобы избежать дальнейшего разрушения, памятник архитектуры был законсервирован. Средства на это удалось собрать за счет добровольных пожертвований граждан.