Более 2 тыс. жителей Подмосковья за месяц приняли участие в акции "Про героя"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в патриотической акции "Про героя" в первый месяц его проведения. Об этом сообщила ТАСС в пятницу министр культуры Московской области Елена Харламова.

В течение 100 дней до 9 мая жители Подмосковья могут увековечить память о своих родных - ветеранах войны и тружениках тыла, записав на видео короткий рассказ о них. Видеозоны открыли более 600 библиотек Подмосковья, 12 государственных музеев, а также 7 филиалов ТК 360 (Химки, Балашиха, Дубна, Истра, Солнечногорск, Одинцово, Ногинск), а также - Радио1.

"За месяц проведения региональной акции "Про героя" о героях своей семьи рассказали более 2 тыс. жителей Подмосковья. Съемочные площадки работают в будни и выходные, чтобы любой желающий успел до 31 марта записать свою историю. Чтобы успеть в срок, работа по сбору и обработке интервью акции #прогероя ведется непрерывно", - сказала Харламова.

В акции "Про героя" участвуют волонтеры Молодежного медиацентра Московской области из 25 муниципальных образований. Кроме того, накануне 9 мая в Петрищево будет открыт первый в стране Музейный комплекс "Зоя" памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, посвященный контрнаступлению советских войск в битве под Москвой в Петрищево. Один из залов в нем станет Мультимедийным мемориалом, в котором будет установлен панорамный экран с видеороликами о героях войны, записанными жителями Московской области.

"Через несколько лет в музей "Зои" придут наши внуки и правнуки. Они увидят ролики, записанные в 2020 году, и узнают историю войны и историю Победы из уст обычных людей. Это будет некий портал в прошлое: Бессмертный полк в цифровом формате, который сохранит память о Великой Отечественной войне навечно", - добавила Харламова.