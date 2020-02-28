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Распространение коронавируса нового типа
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Власти Берлина решили отменить туристическую выставку ITB из-за коронавируса

Она должна была пройти с 4 по 8 марта

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Международная туристическая выставка-ярмарка ITB, которая должна была пройти в Берлине с 4 по 8 марта, отменена из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на официального представителя смотра.

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Организаторы выставки заявили, что не в состоянии выполнить условия по обеспечению безопасности, выдвинутые берлинскими властями. "Каждый участник должен был доказать, что он не прибыл из региона, где есть риски для заражения", - цитирует агентство представителя ярмарки.

Международная ярмарка ITB была основана в 1966 году. Она проводится ежегодно в марте. Выставку посещают в среднем 160 тыс. человек из более 100 стран. Среди 10 тыс. участников были зарегистрированы также представители России.

В ФРГ подтверждены 60 случаев заболевания, 16 человек выздоровели.

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ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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