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Для одаренных детей в Северной Осетии разработали проект "Звездный наставник"

В его рамках юные музыканты, артисты балета и художники смогут пройти интенсивное обучение по академическим музыкальным специальностям, классическому танцу, живописи, рисунку, скульптуре, актерскому мастерству

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 февраля. /ТАСС/. Программа "Звездный наставник", которая позволит одаренным детям обучаться на базе лучших творческих учебных заведений страны, в марте начнет действовать в Северной Осетии. Программу разработали в рамках проекта "Одаренные дети", сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В марте текущего года в Северной Осетии начнется реализация первого этапа [программы]. Об этом стало известно на очередном заседании Проектного офиса, который провел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Данный проект направлен на углубленное развитие способностей ребят из средних специальных учебных заведений культуры и искусства республики", - говорится в сообщении.

В рамках проекта юные талантливые музыканты, артисты балета, художники и артисты смогут пройти интенсивное обучение по академическим музыкальным специальностям, классическому танцу, живописи, рисунку, скульптуре, актерскому мастерству на базе ведущих учреждений культуры и искусства России.

Первый этап программы реализуют в марте-апреле, второй - в ноябре текущего года, а далее ежегодно. Участниками проекта станут талантливые студенты колледжа искусств имени Гергиева, колледжа культуры и художественного училища имени А. Джанаева во Владикавказе.

Программы интенсивной профессиональной подготовки рассчитаны на пять дней. Они составлены с учетом индивидуального развития перспективных ребят. Первые три профильные смены, куда войдут 12 юношей и девушек из Северной Осетии, пройдут в стенах Большого театра и театра имени Вахтангова в Москве.

Руководитель республики отметил, что подобная работа с одаренными детьми должна вестись системно. Причем, не только в сфере искусства, но и по другим направлениям.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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