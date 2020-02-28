Не менее 35 граждан КНР могут выдворить из Москвы из-за нарушения мер против коронавируса

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Столичные суды собираются рассмотреть вопрос об административном выдворении за пределы России не менее 35 граждан Китая, нарушивших карантинные меры против коронавируса, которые им предписали соблюдать врачи. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время материалы на выдворение не менее 35 китайцев поступили в Люблинский, Симоновский, Таганский и некоторые другие московские суды. Официально они привлекаются к ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда фактически осуществляемой либо в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в РФ, совершенное в Москве либо в Санкт-Петербурге). Однако фактически дело в том, что всем этим людям был предписан карантинный режим в связи с подозрением на коронавирус, однако они его нарушили", - сказал собеседник агентства. Согласно ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ, человеку может грозить денежный штраф с административный выдворением из России.

Из данных картотеки Мосгорсуда, с которыми ознакомился ТАСС, можно сделать вывод, что в настоящий момент в адрес нескольких районных судов столицы поступили материалы в отношении граждан Китая, которые привлекаются к административной ответственности по ч.3 ст. 18.8 КоАП РФ.

Также из картотеки Мосгорсуда следует, что в настоящий момент из России депортировали уже не менее 13 граждан Китая, которые нарушили режим карантина, предписанный врачом. Это также подтверждается материалами их дел об административном правонарушении, составленными по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ.

В пятницу посольство Китая в Москве распространило сообщение, в котором призвало сограждан не нарушать правил, установленных российской стороной в связи с ситуацией по коронавирусу. В дипмиссии подчеркнули, что граждане, нарушившие правила, будут помещены под общий карантин, а также "понесут административное наказание". Посольство также обратилось в МИД РФ и правительство Москвы с просьбой не применять чрезмерных мер, защитить законные права и интересы китайских граждан.