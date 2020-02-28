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Распространение коронавируса нового типа

Reuters: главы Минздравов стран ЕС проведут совещание по проблеме коронавируса

По данным агентства, оно пройдет 6 марта

ТАСС, 28 февраля. Министры здравоохранения стран Евросоюза проведут 6 марта внеочередную встречу, посвященную ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС.

Ранее в феврале в Риме уже прошло совещание министров здравоохранения Италии, где зафиксирована сильная вспышка вызываемого вирусом заболевания, и сопредельных государств, на котором чиновники приняли решение о согласовании действий по борьбе с распространением инфекции.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.

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Распространение коронавируса нового типа
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