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Распространение коронавируса нового типа

МИД Ирана назвал смешным предложение Госдепа помочь в борьбе с коронавирусом

Официальный представитель МИД исламской республики Аббас Мусави считает это "политической игрой"

ТЕГЕРАН, 28 февраля. /ТАСС/. МИД Ирана считает политической игрой предложение Госдепартамента США помочь Тегерану в предотвращении распространения коронавируса. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД исламской республики Аббас Мусави.

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"Предложение о помощи в борьбе с коронавирусом поступило от страны, которая использует экономический терроризм, чтобы оказывать давление на народ Ирана и ограничивать даже импорт лекарств и медицинского оборудования, - цитирует его пресс-служба ведомства. - Это заявление является смешным и [используется] ради политической игры".

По словам дипломата, "министерство иностранных дел находится в тесном контакте со многими государствами, чтобы обеспечить потребности страны в лекарствах и средствах гигиены для противодействия коронавирусу". "Борьба с вирусом, который стал причиной мировой эпидемии, требует международного сотрудничества, а не показательных мер", - добавил он.

Ранее в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон предлагал иранским властям помощь в борьбе с коронавирусом. По его словам, США "используют свои дипломатические возможности для предоставления технической и медицинской помощи везде, где только можно".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. По официальной информации, число случаев заражения в республике составляет 388, при этом зафиксировано по меньшей мере 34 летальных исхода.

Теги
СШАИранРаспространение коронавируса нового типа
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