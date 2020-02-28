В Башкирии 13 ноября стал памятным днем 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

УФА, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон об установлении 13 ноября памятным днем 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая в годы Великой Отечественной войны одержала ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах, а более 70 ее бойцов стали Героями Советского Союза. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба республиканского парламента.

"Депутаты Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан приняли закон "О внесении изменения в статью 3 закона Республики Башкортостан "О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан", которым установлен День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Он будет отмечаться ежегодно 13 ноября", - говорится в сообщении.

Депутаты выбирали из нескольких дат, сама идея ее установления была положительно воспринята общественностью. "Именно 13 ноября 1941 года Государственным комитетом обороны СССР было принято постановление о формировании национальных войсковых соединений, в том числе в нашей республике. Этот документ послужил основой для создания 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. И потому памятный день установлен именно в эту дату", - цитирует пресс-служба председателя Госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что памятный день не будет выходным.

112-я Башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова в годы Великой Отечественной войны воевала на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах, участвовала в Сталинградской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Восточно-Померанской и Берлинской стратегических операциях. За проявленный героизм дивизия была преобразована в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. 3 860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, в том числе 78 стали Героями Советского Союза, а пять - полными кавалерами ордена Славы.

В Башкирии в честь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и ее воинов созданы музеи, открыты памятники, обелиски, установлены мемориальные доски, сняты фильмы и передачи. В честь первого командира дивизии в 2019 году в республике был учрежден орден генерала Шаймуратова.