Facebook и Twitter не подтвердили спекуляции о связи РФ с дезинформацией по коронавирусу

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Американские компании Facebook и Twitter не подтверждают распространенные Agence France-Presse заявления сотрудников Госдепартамента о том, что Россия якобы причастна к ведущейся в социальных сетях Facebook, Instagram и сервисе микроблогов Twitter кампании по дезинформации относительно происхождения коронавируса нового вида. Об этом сообщил в пятницу профильный американский журнал PC со ссылкой на представителей обеих компаний.

"В целом наше разбирательство не подкрепляет доказательствами такое утверждение", - приводит издание ответ руководителя отдела обеспечения надежности сайта Twitter Йоэля Рота на вопрос участников конференции по вопросам компьютерной безопасности в Сан-Франциско. "Мы попросили [Госдепартамент] предоставить нам подтверждение этого, но пока ничего не получили", - сказал в свою очередь глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер. "Мы бы с удовольствием послушали брифинг [Госдепартамента] на эту тему", - добавил Рот.

Он пояснил, что ряд учетных записей, владельцы которых размещают сомнительные, с точки зрения администрации Twitter, сообщения о коронавирусе, снабжены маркировкой, удостоверяющей, кто они такие. "Предпринимаются ли какие-то тайные попытки в Twitter, Instagram или Facebook провести закамуфлированную кампанию по образцу 2016 года? Наш опыт в настоящий момент показывает, что это не так, мы не выявили ничего подобного", - сказал представитель Twitter.

"Когда выступают с каким-то общим утверждением и не делятся доказательствами, невероятно трудно понять, есть ли под всем этим хоть что-то. Однако само такое предположение уже сделано и подхвачено", - заметил Глейхер.

Agence France-Presse 22 февраля со ссылкой на неназванных сотрудников Госдепартамента сообщило, что американские дипломаты получили задание противостоять кампании по дезинформации, которая будто бы ведется в Twitter, Facebook и Instagram. Источники агентства утверждали, что соответствующие сообщения появляются на страницах "связанных с Россией" пользователей этих соцсетей. Комментируя агентству эту информацию, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер выступил с утверждением, будто некие "российские злоумышленники" ведут кампанию по дезинформации в вопросах, связанных с коронавирусом. По его мнению, это делается ими для того, чтобы "сеять раздор", и "угрожает общественной безопасности".

Как заявила 22 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, утверждения США о причастности России к кампании по дезинформации относительно происхождения коронавируса - это "намеренный вброс".