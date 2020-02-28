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75-летие Победы

Васильев вручил ветеранам Дагестана медали в честь 75-летия Победы

Награды получили 16 ветеранов и девять ополченцев

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев вручил ветеранам Великой Отечественной войны республики юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Первая в республике торжественная церемония вручения ветеранам медалей в честь 75-летия Победы прошла в пятнице в Доме дружбы в Махачкале.

В рамках этого мероприятия глава Дагестана вручил и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени участникам отрядов самообороны в зонах проведения контртеррористических операций в Дагестане во время вторжения международных бандформирований в августе-сентябре 1999 года.

"Мы сегодня собрались по очень важному поводу - сегодня вручаем первые юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и государственные награды Российской Федерации. Мы все здесь имеем возможность видеть вас, для нас это большая честь. Вы в обществе нашей республики играете очень большую роль", - обратился к собравшимся глава Дагестана.

Помощь ветеранов

Ветераны, по его словам, помогают "сохранить, приумножить и передать молодежи такие основополагающие ценности, которые всегда отличали дагестанцев - верность долгу, любовь и преданность Отечеству, стремление созидать во имя будущего".

"Указом президента Российской Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Он нужен, для того чтобы вспомнить старших, отдать им дань уважения. У нас есть особое, старшее поколение, на которое легли огромные испытания в годы войны, и уважение к вам в нашем обществе сегодня невозможно переоценить", - сказал Васильев.

Он сообщил, что на сегодня в Дагестане проживают девять награжденных медалью "Жителю блокадного Ленинграда", 23 бывших несовершеннолетних узника концлагерей. "Они, как и труженики тыла, по праву удостоены юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Всем ветеранам, кто по состоянию здоровья не смог сегодня присоединиться к нам в этом зале, награда будет вручена дома", - заключил глава региона.

Со своей стороны ветераны Великой Отечественной войны и ополченцы поблагодарили руководство страны и республики за внимание и помощь. Как сообщила пресс-служба администрации главы и правительства региона, всего награды получили 16 ветеранов и девять ополченцев.

Дагестанцы в годы войны

Из Дагестана на фронт ушли 180 тыс. человек, из которых более 90 тыс. погибли. Дагестанцы героически сражались у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Новороссийска, на территории Украины и Белоруссии, на Северном Кавказе, участвовали в освобождении народов стран Европы. За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 75 дагестанцев удостоены высоких званий Героев Советского Союза и России, восемь человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов "была учреждена президентом России Владимиром Путиным летом 2019 года. Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование изготовления медалей, футляров к ним и бланков удостоверений. Награда предназначена для ветеранов, в частности, участников боевых действий, партизан, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами, а также граждан иностранных государств вне СНГ, которые сражались в рядах Вооруженных сил СССР и в партизанских отрядах в годы войны.

К юбилею Победы по указу президента участникам войны окажут социальную помощь в размере 75 тыс. рублей и по 50 тыс. рублей труженикам тыла.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан75-летие Победы
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