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Глава Ингушетии поручил обеспечить школьников регулярным бесплатным посещением музеев

Таким образом в регионе хотят привить к детям эстетический и художественный вкус

МАГАС, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии создадут план-график, по которому ученики всех региональных школ начнут на регулярной и бесплатной основе посещать республиканские музеи. Об этом на совещании о деятельности музеев Ингушетии сообщил в пятницу глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"За последние годы в региональные школы поступило много новых школьных автобусов, с транспортировкой детей не будет проблем. Правительству необходимо совместно с Минкультуры и Минобрнауки региона провести работу с директорами всех школ республики, создать согласованный план-график, чтобы дети на регулярной основе посещали бесплатно музеи региона. Это ведь и самим детям будет интересно, но также и позволит школьникам всесторонне развиваться и приобрести новые знания, которые пригодятся в будущем", - сказал Калиматов.

Проблема низкой посещаемости музеев школьниками была озвучена на совещании директором Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии Любой Тумгоевой.

"Самая главная задача, которая стоит перед музеями - привитие эстетического и художественного вкуса детям с самого раннего возраста. Но у нас такая проблема, что детей сейчас, как было во времена Советского Союза, не привозят организованно и регулярно в музеи. Посещение экскурсий детьми - для нас это, конечно, только больше работы и больше нагрузки, но у нас проходят очень интересные мероприятия, и для нас важно популяризировать изобразительное искусство среди молодежи, рассказывать им о творчестве художников, привить им вкус", - сказала Тумгоева.

В Ингушетии функционируют девять музеев, из них три учреждения являются филиалами. В 2019 году музеями региона в общем было проведено 258 выставок и 276 мероприятий, в которых приняли участие около 80 тыс. человек.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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