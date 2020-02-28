{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шестнадцать ДК и четыре театра планируют модернизировать в Чечне в 2020 году

Работы проведут в рамках федерального проекта "Единой России" - "Культура малой родины"

ГРОЗНЫЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Обновление шестнадцати домов культуры и четырех театров планируют провести в Чечне в 2020 году в рамках федерального проекта "Единой России" - "Культура малой родины". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Будет модернизировано 16 домов культуры в Шелковском, Шаройском, Грозненском, Веденском, Шатойском, Курчалоевском, Наурском, Надтеречном, Ножай-Юртовском, Урус-Мартановском, Шалинском, Ачхой-Мартановском, Итум-Калинском районах и в городе Аргун, а также четыре театра. Общая сумма финансирования из федерального и регионального бюджетов составила более 35 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Поддержку в рамках проекта получат театры города Шали и Ачхой-Мартановского района, а также "Чеченский государственный театр юного зрителя" и театре юного зрителя "Мартан" Урус-Мартановского района.

В прошлом году на обновление учреждений культуры региона были выделены средства в размере 26 млн рублей.

"Пятнадцать домов культуры заключили договоры на поставку необходимых инструментов, костюмов и оборудования. Для чеченского государственного театр юного зрителя в рамках проекта "Культура малой Родины" приобретен автобус для гастрольной деятельности", - добавили в пресс-службе.

Федеральный партийный проект "Культура малой Родины" направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван разнообразить культурный досуг жителей и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований. По проекту реализуются три направления: "Местный дом культуры", "Театры малых городов" и "Театры - детям".

Теги
РоссияСеверный КавказЧечня
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Муфтий считает, что упоминание Бога в Конституции не нарушит принцип светского государства
По мнению главы Координационного центра мусульман Северного Кавказа Шафига Пшихачева, упоминание Бога в историческом контексте будет способствовать укреплению культуры и традиций российского народа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС