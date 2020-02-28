Шестнадцать ДК и четыре театра планируют модернизировать в Чечне в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Обновление шестнадцати домов культуры и четырех театров планируют провести в Чечне в 2020 году в рамках федерального проекта "Единой России" - "Культура малой родины". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Будет модернизировано 16 домов культуры в Шелковском, Шаройском, Грозненском, Веденском, Шатойском, Курчалоевском, Наурском, Надтеречном, Ножай-Юртовском, Урус-Мартановском, Шалинском, Ачхой-Мартановском, Итум-Калинском районах и в городе Аргун, а также четыре театра. Общая сумма финансирования из федерального и регионального бюджетов составила более 35 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Поддержку в рамках проекта получат театры города Шали и Ачхой-Мартановского района, а также "Чеченский государственный театр юного зрителя" и театре юного зрителя "Мартан" Урус-Мартановского района.

В прошлом году на обновление учреждений культуры региона были выделены средства в размере 26 млн рублей.

"Пятнадцать домов культуры заключили договоры на поставку необходимых инструментов, костюмов и оборудования. Для чеченского государственного театр юного зрителя в рамках проекта "Культура малой Родины" приобретен автобус для гастрольной деятельности", - добавили в пресс-службе.

Федеральный партийный проект "Культура малой Родины" направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван разнообразить культурный досуг жителей и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований. По проекту реализуются три направления: "Местный дом культуры", "Театры малых городов" и "Театры - детям".