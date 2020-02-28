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Распространение коронавируса нового типа

США намерены разработать до пяти видов вакцин от нового коронавируса

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар напомнил, что у Конгресса запросили на эти цели $1 млрд

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Американское правительство рассчитывает ассигновать финансовые средства на разработку до пяти видов вакцин от коронавируса нового типа. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

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"Мы запрашиваем [у Конгресса США] $1 млрд на поддержку разработки до пяти предполагаемых вакцин от коронавируса", - сказал Азар.

Он имел в виду дополнительный бюджетный запрос в размере $2,5 млрд на борьбу с новым коронавирусом, направленный в понедельник на Капитолийский холм администрацией США.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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