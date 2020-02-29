Муфтий считает, что упоминание Бога в Конституции не нарушит принцип светского государства

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Упоминание Бога в Конституции РФ в историческом контексте будет способствовать укреплению культуры и традиций российского народа, считает генеральный председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Шафиг Пшихачев. По его мнению, поправка в основной закон не нарушит принцип светского государства.

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева сообщила в пятницу ТАСС, что подготовлена поправка в основной закон, предусматривающая упоминание Бога в историческом контексте. По ее словам, группа специалистов намерена предложить президенту включить в главу 3 Конституции РФ текст, где упоминается, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога". По мнению Хабриевой, эта формулировка не противоречит статье 28 Конституции (о свободе вероисповедания) и статье 14 (о том, что РФ является светским государством).

"Сегодня под председательством святейшего патриарха [Кирилла] проходило обсуждение, в том числе, и этого вопроса. Мы практически единогласно высказались за то, чтобы упоминание Бога появилось в Конституции. Цели клерикализации общества не преследуется, однозначно нет стремления привести всех к храму, мечети, синагоге. Имя Бога - некий символ нравственности, духовности и культуры. Мы должны воспитывать новое нравственно устойчивое поколение, обязаны сохранять и отстаивать традиционные ценности, которые всегда обеспечивали устойчивое состояние общества и его развитие. И нет ничего страшного, если эти ценности будут отражены в Конституции", - сказал ТАСС Шафиг Пшихачев.

По его мнению, поправка в Конституцию не нарушит принцип светскости государства. "Я считаю, что отражение имени Бога в Конституции не будет ущемлять чувства тех, кто считает себя неверующим, атеистом или [приверженцем] других религиозных верований. Также я не думаю, то принцип светскости будет нарушен только из-за того, что в Конституции будет упомянуто имя Бога", - отметил Пшихачев.

Межрелигиозный совет

Как говорится в коммюнике объединенного заседания Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета, опубликованном в пятницу, представители традиционных религий России поддерживают поправки в Конституцию РФ, касающиеся закрепления понятия брака, а также приветствуют предложение о внесении упоминания Бога в основной закон.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ счел правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины, однако указал на необходимость выбора точных формулировок.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда 1 февраля в своем телеграм-канале сообщил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны отметил, что предложение об упоминании Бога в основном законе будет обсуждаться рабочей группой, которая и должна в итоге вынести консолидированное мнение.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке.