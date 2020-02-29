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Распространение коронавируса нового типа

Власти Британии сообщили о первом случае передачи коронавируса на территории страны

Общее число случаев заражения коронавирусом на территории страны достигло 20

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Первый случай передачи коронавируса нового вида выявлен на территории Великобритании. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главного санитарного врача Англии Криса Уитти.

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"Анализы еще одного пациента дали положительный результат на COVID-19 (болезнь, вызванная новым коронавирусом - прим. ТАСС). Этот случай изучается, ведется отслеживание контактов", - говорится в распространенном коммюнике. "Вирус был передан на территории Великобритании, а пациент был переведен в специальный инфекционный центр [лондонской] больницы Гая и Святого Томаса", - добавил Уитти.

Таким образом, общее число случаев на территории Великобритании достигло 20, из которых 18 - в Англии и по одному - в Северной Ирландии и Уэльсе.

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал борьбу с коронавирусом "главным приоритетом" правительства, порекомендовав населению тщательно мыть руки с мылом. 2 марта в канцелярии премьера на Даунинг-стрит пройдет встреча чрезвычайного правительственного комитета Cobra по теме распространения коронавируса.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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