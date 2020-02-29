Парк "Остров Мечты" откроется для жителей и гостей Москвы

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" откроется в субботу для жителей и гостей Москвы. Гости парка смогут посетить, в частности, 27 аттракционов для детей и взрослых.

О парке

Для создания "Острова Мечты" была выбрана Нагатинская пойма - территория площадью около 100 га. Западной границей парка является проспект Андропова. Проект парка был одобрен москвичами на публичных слушаниях и путем голосования в системе "Активный гражданин": 92% проголосовавших поддержали проект.

"Остров мечты" - крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый тематический детский парк площадью около 240 тыс. кв. м с пропускной способностью около 12 млн человек в год, а также первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки.

Сам парк разбит на тематические зоны, среди которых улица Рима с фасадом Колизея, улица Лондона, улица Барселоны с фасадом "Дома костей" Антонио Гауди, "Замок Снежной королевы" с аттракционом "Ледяная карусель", "Деревня Смурфиков" с аттракционом "Сумасшедшее изобретение мастера", "Отель Трансильвания" и другие. Также установлены аттракционы "Заброшенный дом", "Гонка будущего", "Башня Гаргамеля". Сердце Городского променада - площадь Москвы. Площадь Москвы накрывает самый большой в Европе стеклянный купол (8,6 тыс. кв. м). Под крышей парка будут работать концертный зал Dream hall и большой кинотеатр-мультиплекс на 17 залов. На прилегающей территории создан ландшафтный парк с фонарями и дорожками, спускающимися к набережной, обустроены детские площадки. Высажено более 820 деревьев и кустарников. Весной в парке разобьют газоны, станет много зелени, уюта и комфорта.

Стоимость билета составит от 1 900 до 2 900 рублей в зависимости от дня недели и категории. Такой билет дает возможность воспользоваться всеми развлечениями парка неограниченное количество раз в течение всего дня.

Транспортная доступность

До парка "Остров мечты" гости смогут добраться городским транспортом: от станции "Кожуховской" запустят 12 автобусов, от "ЗИЛ" - десять автобусов, они будут ходить с интервалами в пять минут. Время в пути до парка от "Кожуховской" составит 18 минут, от "ЗИЛ" - 15 минут. На линиях будут работать новые автобусы большой вместимости. Всего транспортная схема обслуживания парка позволит переместить 100 тыс. человек в сутки в самые загруженные дни.

Кроме того, останавливаться у "Острова Мечты" будут восемь маршрутов городского транспорта, которые курсируют от станции метро "Красногвардейская" и "Дубровка", от Котельнической набережной, Автозаводского моста и Таганской площади.

От станции метро "Технопарк" пеший путь до центрального входа в парк займет шесть минут - это около 500 м. От остановки общественного транспорта около метро, а также от остановки шаттлов до "Острова Мечты" можно будет дойти примерно за пять минут. От Южного речного вокзала до центрального входа в парк можно будет добраться за семь минут.

Строительство парка "Остров мечты" в районе Нагатинский затон в Москве ведется в два этапа. В первую очередь создадут крытый тематический парк развлечений, посвященный героям сказок и персонажам мультфильмов, кинотеатр с 17 залами, ландшафтный парк, наземно-подземный паркинг на более чем 3 тыс. машиномест и концертный зал на 3,5 тыс. мест. Вторая очередь включает строительство отеля на 410 номеров, концертного зала на 1 тыс. мест, детской яхтенной школы, создание благоустроенной набережной протяженностью около 2 км. Ранее председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев сообщал, что строительство первой очереди парка планируется завершить к ноябрю 2019 года.