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В Черногорию не впустили хор православных певчих, ехавших на службу митрополита Киевского

Коллективу отказали во въезде на территорию страны без объяснения причин

БЕЛГРАД, 29 февраля. /ТАСС/. Черногорская пограничная служба запретила въезд в страну хору православных певчих из Белграда, которые ехали в Подгорицу для участия в совместном богослужении митрополита Киевского Онуфрия и митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу регент православного хора дьякон Владимир Руменич.

"Около 21 часа (23:00 мск) автобус с певчими был остановлен и осмотрен. После этого коллективу отказали во въезде на территорию страны без объяснения причин", - сообщил руководитель коллектива.

Руменич пояснил, что певчие Белградского мужского хора направлялись в Подгорицу для участия в торжественном богослужении и крестном ходе в честь праздника св. Симеона Мироточивого, который почитается как небесный покровитель Подгорицы. Ожидалось, что хор примет участие в литургии и крестном ходе от храма Христового Вознесения до крепости св. Симеона.

Ранее пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии сообщила, что литургию в честь праздника Симеона Мироточивого возглавит предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), который находится в Черногории с визитом. Ранее в пятницу митрополит посетил почитаемый во всем православном мире черногорский монастырь Острог, где главу УПЦ МП встречали с колокольным звоном. В торжественной церемонии встречи приняли участие сотни верующих, а также представителей духовенства.

Прихожане Сербской православной церкви проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

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Черногория
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