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Число сдающих ЕГЭ родителей в Дагестане в 2020 году выросло в два раза

В акции, которая прошла 28 февраля, приняли участие 320 человек

МАХАЧКАЛА, 29 февраля. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в рамках всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" в Дагестане написали 320 человек, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе министерства образования и науки Дагестана.

"Акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" в Дагестане 28 февраля прошла в пяти городах, всего в республике участие в ней приняли 320 человек. Среди них были члены правительства Дагестана, представители министерства образования и науки республики, главы муниципалитетов, начальники управлений образования, общественники, журналисты и блогеры", - сказал представитель пресс-службы, отметив, что в 2019 году ЕГЭ в регионе написали около 150 родителей.

По его словам, акция прошла в городах Махачкала, Дербент, Кизляр, Избербаш и Хасавюрт. "Из них больше всего участников - более 100 человек - было в махачкалинской школе №13. В этой школе свои знания по истории вместе с другими родителями проверили вице-премьер - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, первый замглавы Минобрнауки республики Ширали Курбанович, начальник управления образования Махачкалы Вадим Дибияев, а также журналисты, общественные деятели", - уточнил собеседник агентства.

Информационная акция

Эта акция, как сообщила журналистам Уммупазиль Омарова, "в большей степени носит информационный характер". "Мы знаем, как родители выпускников волнуются и переживают за своих детей во время ЕГЭ. Сегодня родители сами могут почувствовать атмосферу экзамена, увидеть, как организуется и в каких условиях проводится ЕГЭ, лично ознакомиться со всеми правилами и процедурами и убедиться в отсутствии надуманных сложностей. Мы надеемся, что таким образом они смогут поддержать своих детей, помочь им настроиться и справиться с волнением на экзаменах", - сказала вице-премьер.

ЕГЭ для родителей, как отметили в пресс-службе Минобрнауки региона, проводился в точном соответствии с правилами организации итоговой аттестации школьников.

"В этом году моя дочь будет сдавать ЕГЭ и, честно говоря, много разного мы слышали о процедуре экзамена, что-то даже пугающего характера. Дети переживают, и мы волнуемся вместе с ними. Я благодарна организаторам этой акции. Теперь я не понаслышке знаю, через что моей дочери предстоит пройти. Ничего страшного или пугающего в этом нет. Обстановка на пункте спокойная и доброжелательная, все понятно и доступно объясняют", - сообщила журналистам участница акции Махружат Гусейнова.

Впервые акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" прошла 7 февраля 2017 года. В тот день к ней присоединились более 3 тыс. родителей из 50 регионов. Поскольку она была позитивно воспринята участниками, было решено сделать мероприятие ежегодным. В этом году данная акция посвящена 75-летию Великой Победы, а экзамен по истории выбран в связи с объявленным в России Годом памяти и славы.

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