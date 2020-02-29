США могут ввести новые ограничения на въезд из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Американское правительство не исключает введения в ближайшее время временных ограничений на въезд в Соединенные Штаты в отношении граждан ряда стран, в которых фиксируются значительные темпы распространения коронавируса нового вида. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Белом доме перед отъездом в штат Южная Каролина президент США Дональд Трамп.

"Мы это сейчас рассматриваем. Мы рассматриваем <...> несколько стран, в которых <...> непропорционально высокое число [заразившихся новым коронавирусом]. И мы примем это решение очень скоро", - заявил американский лидер. Он отвечал на вопрос о том, могут ли власти США ввести временный запрет на въезд, к примеру, граждан Италии.

Вашингтонская администрация ранее ввела временный запрет на въезд на территорию США почти для всех иностранцев, побывавших в последнее время в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет постоянный вид на жительство в стране.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.